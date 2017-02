Singson op nieuwswebsite Huffington Post: "We beseffen dat dit uitermate gevaarlijk is, maar we leven al sinds we kinderen zijn op dit eiland met zijn vulkanen. Als je mijn foto’s en beelden kent, dan weet je dat ik geen vreemde ben voor lava en de gevaren die de lava met zich meebrengt."

"Maar nee, ik raad niemand aan dit ook te doen", besloot Singson. Wat door geologe Janet Bebb op The San Francisco Chronicle bevestigd werd: "De lava is extreem heet (meer dan 700° Celsius) en creëert door contact met het water al even verschroeiende stoom. Iets waar je dus best ver van weg blijft."

Eén boodschap dus: "Do NOT try this at home, in Hawaii or anywhere ever":