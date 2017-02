In de Australische tv-show "Sunrise" verrasten de presentatoren Sheeran met het filmpje. Onmiddellijk begon de zanger verveeld rondom zich te kijken, om daarna te reageren met: "Zoiets ruïneert al mijn kansen deze week. Gaat dit er nu toe leiden dat mijn nummer van de eerste plaats verdwijnt? Waarom tonen jullie me dat eigenlijk?" Waarop de gastheer antwoordde: "Ik denk dat het wel goed zal komen."

Sheeran had in januari al verklaard dat de verkiezingen in de VS de reden waren dat zijn nieuwe plaat later werd uitgebracht, omdat het niet wenselijk was die in de turbulente dagen van de verkiezingen, waarbij alle aandacht daarop gericht was, uit te brengen.

Hier beneden kunt u Trumps versie van "Shape of you" (de originele versie staat al 3 weken op de hoogste positie in de Ultratop) bekijken: