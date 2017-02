"We zullen doorgaan. Telkens als we stilstaan. Om weer door te gaan. Naakt in de orkaan." Ramses Shaffy wilde alvast een mooi strijdlied maken, met een poëtische tekst, van zijn "Doorgaan". Maar dat was buiten van Duin gerekend die, terwijl Shaffy nog in de hitparades aan een klim bezig was, zich aan een persiflage waagde. Een persiflage die bulkte van woordspelingen, eindigend op -aan, en die de woorden "We zullen doorgaan, tot we aan het gaatje zijn" onvergetelijk maakte. Onder meer Herman van Veen kon er niet mee lachen: "Het is lullig inspelen op de behoefte van het klootjesvolk." Maar dat klootjesvolk maakte van van Duins versie een grotere hit dan van het originele nummer.