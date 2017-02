"Voor die tijd was het nummer heel bijzonder. Maar het was de tijd dat het er op promotioneel vlak nogal angstig aan toe ging. Ik ben toen tegen heel veel dichte deuren opgelopen. Je mag niet vergeten dat ik een van de eerste zangers was die op die manier gestyled was, met uitzondering van Boy George die er toen ook al was." (Studio 54)

"Ik heb zangkoren gehad die me uitscholden omdat ik 2 oorbellen droeg. Nu draagt iedere stratenmaker 2 oorbellen. Wekelijks werd ik in de zaal door een stel jongens aangeroepen met: "Homo! Homo! Homo!" Pas toen de plaat in Italië een hit werd, werd "Dance around the world" pas in Nederland gedraaid. Voorheen niet, toen wilden ze niet."