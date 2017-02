Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Er mocht nog even worden gefeest, vooraleer de Titanic naar de bodem zonk. En dat deden Jack en Rose dan ook erg uitbundig -van de nakende dood was nog geen sprake- met Jacks vrienden. Inclusief de lieflijke Cora, een 8-jarig meisje dat even de dansvloer met Jack mocht delen en ietwat jaloers oogde toen Jack rondjes met Rose begon te draaien. Jack verontschuldigde zich wel door haar zijn "best girl", zijn liefste schatje te noemen. Buzzfeed News zocht de toen 8-jarige actrice, die voor een van de tederste momenten in het kassucces zorgde, nu 20 jaar later nogmaals op.