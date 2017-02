Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Het was in ieder geval een erg onverwachte badkamergast in het gezin-McFadden uit Texas, VS. Toen zoon Isac naar het toilet wilde gaan, merkte hij dat een kronkelende ratelslang hem voor was. In paniek werd een plaatselijke opruimingsdienst voor slangen opgebeld. Wat die daarna aantrof in het huis, was pas echte horror voor het gezin.