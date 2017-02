Met een ironisch filmpje heeft de Nederlandse tv-maker Arjen Lubach vorige week naar de gunst van Donald Trump gedongen. Zijn bede om na "America first" "The Netherlands second" te maken, ging de wereld rond.

Tv-makers in verschillende andere landen hebben zich door dit filmpje laten inspireren voor een gelijkaardige montage waarin ze hun eigen land bij de nieuwe Amerikaanse president aanprijzen.

Zo willen de mannen van "De ideale wereld" dat Trump België als tweede land na de VS beschouwt. Ze verzekeren hem dat we met het Atomium "grote ballen" hebben en dat mits wat "alternative facts" ABBA de beroemdste band uit de geschiedenis van ons land is: