Coördinatrice Kerry Smith verdedigde het standpunt van de crèche op de Australische nieuwswebsite Daily Telegraph: "We zijn verbaasd hoe dit onderwerp in de maatschappij leeft, met erg uitgesproken meningen, zowel voor als tegen. Maar wij ondervonden dat de hoeveelheid aan verjaardagsfeestjes in onze crèche een gezonde aanpak van de kinderen in de weg stond. We hebben ons daarom tot de ouders gericht met de vraag wat hun voorkeuren waren."

"En wat bleek? 85 procent vond dat we op zoek moesten gaan naar alternatieven die geen suikers bevatten. Daarom leggen we nu de nadruk op andere dingen, zoals het dragen van een kroon, waardoor het kind zich ook speciaal zal voelen die dag. Ik denk dat andere opvangplaatsen voor kinderen ons voorbeeld zullen volgen, omdat het anders echt wel moeilijk is aan de gezondheidsvoorschriften te voldoen." Een echte taart zou bovendien vervangen kunnen worden door eentje van klei, die de kinderen samen kunnen boetseren.

De meningen op sociale media waren verdeeld. Zo vroegen velen zich af waar dit allemaal zou eindigen en of uiteindelijk niet alle plezier uit de wereld zal verbannen worden. "Zo’n taart leidt juist tot pret en plezier, wat kan je ertegen hebben dat je kind gelukkig is?", klonk het. Of, "ben ik blij dat ik een kind was in de jaren 70. Toen mocht je nog iets…" Of, "het lijkt wel of scholen tegenwoordig militairen trainen in plaats van kinderen opvoeden."