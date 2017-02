I will cherish this Winona mosaic forever. #SAGAwards pic.twitter.com/XFv3jq2oqj — Hunter Ingram (@hunter_wesley) 30 januari 2017

Winona really went on a journey through David Harbour's acceptance speech. pic.twitter.com/GOogqyZmcm — Dave Itzkoff (@ditzkoff) 30 januari 2017

Winona Ryder's reactions deserve their own award. #SAGAwards pic.twitter.com/JYj2xRJ0eM — Madeline Hill (@mad_hill) 30 januari 2017

@ditzkoff It was a little scary watching her. — mariamb18 (@mariamb18) 30 januari 2017

Winona is all of us during the next four years #sagawards pic.twitter.com/fEW2MgsGdv — cristiWHAT (@cannedgreats) 30 januari 2017