De reis van de Obama's begon al kort na de machtsoverdracht op 20 januari. Eerst brachten ze een weekend door in Palm Springs in Californië. Daar waren ze te gast bij James Costos, de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Spanje, en zijn echtgenoot Michael Smith.

Die laatste heeft nog de privévertrekken van de Obama's ingericht toen ze acht jaar geleden hun intrek in het Witte Huis namen. In Palm Springs is Barack gezien terwijl hij een partijtje golf speelde op het private golfterrein van Larry Ellison, de stichter van Oracle.

Enkele dagen later zijn ze met het privéjet van Branson doorgereisd naar de Britse Maagdeneilanden. In tegenstelling tot eerdere berichten zijn ze niet meteen naar Necker Island getrokken, maar hebben ze eerst op Mosquito Island verbleven. Dat is een klein eiland in de buurt dat eveneens eigendom van Branson is.