Gutiérrez op de wereldpremière in Los Angeles: "Ik speel de rol van Lola, de “love interest” van hoofdrolspeler Vin Diesel. ‘t Is maar een kleine rol. Maar Lola is zo mooi en zo verliefd op Vin. Het leuke is dat, hoe klein de rol ook is, Lola, naast alle actie, het romantische aspect van de film belichaamt. Ik kan bovendien alleen maar toejuichen dat deze film zoveel culturen samenbrengt." De film maakte alvast een vliegende start in zijn eerste week in de VS door op de 2e plaats te eindigen in de box office-hitlijst.

Gutiérrez besloot dan ook midden vorig jaar haar verplichtingen die samenhangen met de 2e plaats in de Miss Universe-verkiezing niet langer na te komen. Haar taken werden overgenomen door Miss USA, Olivia Jordan. "Dit is de enige manier om mijn leven te leiden zoals ik dat wil. Ik zie het dan ook als de gezondste beslissing die ik samen met het organisatiecomité kon nemen", aldus Gutiérrez.