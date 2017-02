Grapjas in Europees Parlement noemt Farage leugenaar

In het Europees Parlement werd vandaag gediscussieerd over het inreisverbod van de Amerikaanse president Donald Trump. Tijdens het betoog van euroscepticus Nigel Farage, hield Seb Dance, een parlementslid voor Labour, een bordje omhoog met het opschrift "Hij is aan het liegen". Kort daarna werd Dance vriendelijk verzocht het bordje neer te leggen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

