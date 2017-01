Gisteren opende DeGeneres alvast haar programma met een verwijzing naar de keuze van Trump en maakte ze de kijker duidelijk waarover die film gaat: "Nee, Ik ga het niet over politiek hebben en dus ga ik het ook niet over het inreisverbod hebben. Nee, ik ga praten over het erg niet-politieke, familie-vriendelijke, People’s Choice Award-winnende "Finding Dory"."

"Dory leeft in Australië, maar haar ouders leven in Amerika. Ik weet niet welke religie zij beleven, maar haar vader (stem van Eugene Levy, nvdr) klinkt een beetje Joods. Niet dat dat veel uitmaakt. Als Dory met haar vrienden in Amerika aankomt, komt ze terecht in het Marine Life Institute, achter een grote muur. Ze moeten over die muur geraken. Geloof het of niet, die muur heeft geen enkel effect om hen tegen te houden."

"In Amerika krijgt Dory de hulp van andere dieren. Dieren die haar helemaal niet nodig hebben. Dieren die niets gemeenschappelijks met haar hebben. Die dieren helpen haar, ook al hebben ze allemaal andere kleuren. Want dat is wat je doet, als je ziet dat iemand hulp nodig heeft. Je helpt hen."

"Dat is de boodschap waarvan ik hoop dat iedereen die "Finding Dory" bekeken heeft ook begrepen heeft. Volgende week zal ik vrouwenrechten uitleggen door het over de film "Mr. Wrong" te hebben", grapte DeGeneres nog.

Niet iedereen bleek dan weer even geamuseerd met de woorden van DeGeneres: