Livingston: "Op een gegeven moment kreeg ik een telefoontje van Alfred Hitchcock. Hij vertelde me dat Doris Day een van de actrices was in zijn volgende film. Dat wilde hij eigenlijk niet. Maar de filmmaatschappij had hem gezegd dat als hij James Stewart (die de jaren voordien schitterde in onder meer "The Glenn Miller story" en "Rear window", nvdr) wilde, hij er Doris Day en mij en Evans moest bijnemen."

"Hitchcock vroeg ons om een lied te schrijven voor Doris, omdat zij toch een zangeres was. Hij zei me dat Day het liedje voor een kleine jongen zong. En het moest internationaal klinken, met een vreemde titel, omdat Stewart toch een vedette was die de hele wereld aansprak." (Boek "Songwriters on songwriting" van Paul Zollo, 2003)