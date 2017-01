Hindery op nieuwswebsite Miami Herald: "De motor sloeg af en de man die de boot bestuurde, besloot om de boot verder te laten drijven. Maar aan de oever, op hooguit een meter van de alligator, raakten we vast in een zandbank. Hij weigerde om de motor terug aan te zetten, omdat hij vreesde dat hij de dieren in de omgeving dan te veel zou opschrikken. Zijn optie was om de boot manueel van de zandbank af te duwen. Hij maande ons alvast aan niet al te bruuske bewegingen te maken."

"Wij genoten intussen van de "picture-perfect". Totdat de alligator plotsklaps op de boot sprong en even kwam vast te zitten in de reling van de boot. De vrouw van een ander koppel dat mee op de boot zat, reageerde, toen het dier uiteindelijk in het water beland was, met: "Zijn jullie broeken nog droog?" Het was in ieder geval een intens moment."

Dat intense moment werd op video vastgelegd en nadien op Facebook gepubliceerd: