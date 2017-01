Auteur: Edmond Knevels

Edmond Knevels Voor velen is het nog altijd de belangrijkste dag in hun leven en ze willen van hun trouwdag dan ook een onvergetelijke dag maken. Daar slaagde alvast Elizabeth Rex Hundley met verve in, toen ze in november met Tom Gardner trouwde. De vrouw uit Chicago, VS, had immers een verrassing in petto die de bruidegom duidelijk niet had zien aankomen. Hij bulderde het dan ook uit toen zijn bruid in een dinosauruskostuum opdaagde. Het filmpje is momenteel een succes op het internet.