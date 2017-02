Iedereen was het erover eens: een catastrofe was het optreden van Paula Abdul voor aanvang van de wedstrijd in 2008 niet. Maar dat ze haar liedje gewoon wat zat na te lippen, was voor velen een brug te ver. Van het jurylid van "American Idol", waarin ze de stemkwaliteiten van anderen beoordeelt, mocht toch wel wat meer verwacht worden: "Doe dan ten minste een serieuze poging om je zang live te doen klinken. Wat moeten de geweigerde Idool-kandidaten nu niet denken?" "Ach", concludeerde MTV enigszins de pijn verzachtend, "Abdul is nooit bekend geweest om haar zangcapaciteiten. Ze is op de eerste plaats een performer, met dansen en spektakel. Waarom zouden we haar dan nu zo hard aanpakken over hààr zangkwaliteiten?" Het optreden had een muzikale comeback voor Abdul moeten inluiden, maar die had ze zich wellicht anders voorgesteld.