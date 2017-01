Gala: "Het nummer "Freed from desire" was een ode aan mijn eerste liefde, een jonge danser toen bij het "National Ballet of Senegal", en tegelijkertijd aan die geweldige Senegalese gemeenschap van dansers en drummers. Begin jaren 90 was ik bezeten door Afrikaanse dans en juist het drumwerk versterkte mijn band met het ritme." (muziekwebsite Electrowow, februari 2015)

"Het lied heeft ook iets boeddhistisch: "Mind and senses purified." Mocht ik al een religie of filosofie in mijn leven hebben, dan sluit het boeddhisme daar wellicht het best bij aan. Je kan niet begrijpen wat ik voel als ik al die mensen op dit nummer zie dansen en hen het lied zie meezingen, alsof ze deelnemen aan een gebed."