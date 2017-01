Het gaat om een kleine nachtvlinder uit de familie van de tastermotten, de Gelechiidae. De motten leven in Californië en in grote delen van Mexico, en ze vliegen rond in februari, april, juni en augustus.

De diertjes zijn erg klein, de mannetjes hebben vleugels tussen 3 en 4,6 millimeter, de vrouwtjes halen hooguit 4,3 millimeter.

De kop van de mannelijke vlinders heeft witte en geelachtige schubben en haren, en dat was voor bioloog Vazrick Nazari reden genoeg om de soort naar Trump te noemen. De pas ontdekte mot is deze week beschreven in het tijdschrift "ZooKeys".

Eerder had al wel een rups de bijnaam "Donald Trumps hair caterpillar" gekregen. De Amerikaanse ontdekker en fotograaf Jeff Cramer noemde een rups in de Amazone van Peru zo, omdat ze op het haar van Trump leek. Die rups heet echter in het echt de "flannel moth caterpillar" en haar wetenschappelijke naam is Megalopyge opercularis.

Overigens kunnen de haren van deze rups flink irriteren als ze op de huid terechtkomen, en zelfs gevaarlijk zijn als ze in een oog of in de luchtwegen terechtkomen.