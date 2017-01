Obamacare versus "Affordable care act": wat heeft de VS geleerd?

In "Jimmy Kimmel Live" op de Amerikaanse nieuwszender ABC herhaalt de gastheer een experiment uit 2013. Hij stelde toen de Amerikanen in de straat de vraag om een keuze te maken die er in werkelijkheid geen is. Obamacare is immers de gangbare benaming voor de ziekteverzekering "Affordable Care Act". Gisteren liet hij de nieuwe beelden van dezelfde rondvraag op de kijkers los.

yt

