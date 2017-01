Na enige tijd begon de man wroeging te krijgen voor het geld dat hij had achtergehouden en heeft hij alles opgebiecht aan zijn ploegbaas. Zijn collega die zwijggeld had ontvangen, heeft daarop het geld teruggeven aan de uitbater van het recyclagepark, maar de man die de vondst zelf deed, weigerde de rest van het geld over te maken. Het recyclagepark heeft daarop aangifte gedaan bij de politie.

De rechtbank in eerste instantie heeft de zaak uitgesproken in het voordeel van de werknemer. De printer behoort wel toe aan het recyclagepark, maar de werknemer was door puur toeval de vinder van een zogenoemde "verloren zaak", waardoor hij het geld mocht houden. "Wie een "schat" vindt, mag die houden", was de argumentatie. Het recyclagepark was het hier niet mee eens en ging in beroep.

De beroepsrechter veegde de "verloren zaak"-argumenten van tafel, van puur toeval was immers volgens de rechtbank geen sprake: "Iedere werknemer die dezelfde opdracht had gekregen om de printer uit elkaar te halen, had de enveloppen met geld kunnen vinden", besluit de rechter", klonk het. Het geld behoort met andere woorden toe aan het recyclagepark en de werknemer moet het geld dus afgeven.