"Tijdens optredens kreeg ik allerlei geschenken. Zo kwam er ooit een fan het podium opgelopen en hij schonk me een vogel. Die heb ik dan 12 jaar lang gehad." ("Damals war’s")

"Dankzij mijn ouders ben ik altijd met 2 voeten op de grond gebleven. Maar de tijden zijn op dat vlak veranderd. In deze tijd zou ik geen kindsterretje meer willen zijn, want het is nu onmogelijk om dan kind te blijven. Die druk! Die stress! Het gevaar om altijd en overal afgejakkerd te worden. En drugs of andere excessen waren toen niet zo opvallend aanwezig. Het enige wat toen telde was plezier." (Cichos Press)

Na verschillende tournees, vooral in het Duitstalige gebied, gaf Hegerland enkele jaren de brui aan het zingen. Tot ze in 1984 gecontacteerd werd door Mike Oldfield. Met hem scoorde Hegerland niet alleen een hit, "Pictures in the dark", maar ze kreeg ook 2 kinderen met hem, dochter Greta en zoon Noah. Hegerman kreeg na de breuk met Oldfield nog een 2e dochter, Kaja. Met deze laatste stond ze al meermaals op een podium. Ze is intussen ook al oma van kleindochter Emmeline.