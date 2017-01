Bevallen in de wagen: het is geen ideaal scenario om een kind op de wereld te zetten. Toch is het niet ondenkbaar, zeker in een land als Zweden dat dunbevolkte gebieden telt waar mensen hun leven soms ver van de bewoonde wereld leiden.

Om vrouwen (en hun partners) in staat te stellen een bevalling tot een goed einde te brengen mocht dat door omstandigheden op de achterbank van een wagen moeten, starten twee vroedvrouwen in Sollefteå een cursus "bevallen in de wagen".

Concrete aanleiding is het feit dat de materniteit in de Noord-Zweedse gemeente eind deze maand de deuren sluit. Sommige mensen zullen hierdoor 120 tot 200 kilometer moeten rijden vooraleer ze een materniteit bereiken.

"Het is winter, het is donker en het gsm-signaal is zwak", vertelt vroedvrouw Stina Näslund aan The Local. "Alles kan gebeuren onderweg. Een ongeluk, autopech, een wagen die van de weg af raakt. Mensen moeten voorbereid zijn."

Zij en haar collega willen cursisten allerlei tips bijbrengen die nuttig zijn tijdens een lange autorit met iemand die op de passagiersstoel aan het bevallen is.

"We hebben altijd een materniteit gehad in Sollefteå", betreurt Näslund. "Het is een economisch verhaal: men denkt miljoenen kronen te besparen door deze afdeling te sluiten. Voor mij persoonlijk voelt het aan als het afsnijden van een levensader van een gemeenschap."