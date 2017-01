Zaborney op nieuwswebsites Frankfurter Algemeine (januari 2007) en Der Spiegel (januari 2016): "Mijn moeder was een echt knuffeldier. Die ging zelfs op cursus om een soort professionele "ik pak je eens goed vast"-mens te worden. Ze gaf die technieken over aan mij. Maar ik ervoer al snel dat anderen niet zo geneigd waren zich te laten knuffelen."

"Dat het de 21e geworden is, is louter toeval. Maar de maand is dan wel weer belangrijk. Januari is immers donker en koud. Men wil zonneschijn, maar die is er niet, waardoor men een ontevreden gevoel heeft. En Valentijn is nog ver weg om elkaar weer eens een hart onder de riem te steken."

"We zeggen veel te weinig "Ik zie je graag" tegen onze medemens. Laat deze dag daarvoor een aanleiding zijn. Of het nu met een "bear hug", een "pick-up hug" of een "shoulder hug" is. Want het maakt je rustiger en doet je bloeddruk dalen. Bovendien voel je je geliefd en minder eenzaam. Wel een tip misschien: vraag eerst aan degene die je wil knuffelen, of hij geknuffeld wil worden."