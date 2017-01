Bizar: man schuilt in holle buis en zit uren klem

De brandweer van Qingyang in het noordwesten van China heeft een man met een snijbrander uit een holle stroompaal moeten bevrijden. Volgens getuigen was het slachtoffer er in dronken toestand ingekropen. Maar omdat de paal trechtervormig was, kwam hij klem te zitten en hij dreigde te stikken.

