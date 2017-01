Olifant geniet volop van winterprik

De jongste dagen heeft het flink gesneeuwd in het noordwesten van de Verenigde Staten. De dierentuin van Portland, in staat Oregon, ligt bedolven onder 30 centimeter sneeuw en dat valt bijzonder goed in de smaak bij deze jonge olifant.

