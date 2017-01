"We zoeken meer informatie over de huidige verblijfplaats van een ontsnapte quokka die zich vermoedelijk Steve laat noemen", steekt het opsporingsbericht van wal. Het buideldier is voor het laatst gespot in een voorstad van Perth. "Hij is wellicht meegelift met een vuilniswagen. Het ziet er dus naar uit dat we te maken hebben met een heel slimme en handige quokka."

De quokka wordt voorst omschreven als: klein, schattig en harig. "Hij misbruikt zijn schattigheid mogelijk om eten af te troggelen van nietsvermoedende mensen." Wie hem spot kan het best de hulpdiensten bellen, "want hem benaderen is -zoals bij alle ontsnapten- op eigen risico". Wie voor de gouden tip zorgt om Steve te vatten, krijgt van de lokale overheid een gratis dagtrip op Rottnest Island.