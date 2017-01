In San Antonio in de Amerikaanse staat Texas is gisteren een brand uitgebroken. Op zich niet zo uitzonderlijk, ware het niet dat de brand is veroorzaakt door een 70 kilo zware schildpad. Het reptiel -Bits genaamd- heeft in zijn verblijf in de tuin in het midden van de nacht de warmtelamp omvergelopen. Op de droge houten vloer begon het te smeulen en vrij snel stond het hele verblijf in brand. De vlammen zijn daarna overgeslagen op het huis van de buren.