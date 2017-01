Fans van Kerstmis die moeilijk van slingers en lichtjes afscheid kunnen nemen, kunnen dezer dagen terecht in het Arndale Centre in Eastbourne. Hoewel 25 december al ruim twee weken achter de rug ligt, baadt het winkelcentrum in de Engelse kustplaats nog steeds in een overdadige kerstsfeer. Overal zijn de kerstbomen blijven staan en zijn de kerstversieringen blijven hangen.

Alles heeft te maken met de firma die het winkelcentrum in de aanloop naar Kerstmis tot een kerstlandschap heeft omgedoopt. Die firma is kort voor 25 december failliet gegaan. De uitbaters van het winkelcentrum moesten hierdoor op zoek naar een andere firma om alles weg te halen. Omdat zulke firma's rond deze tijd de handen vol hebben, is dat nog niet gelukt.

Wegens veiligheidsredenen mag het winkelcentrum de versiering niet zelf verwijderen. Tot overmaat van ramp zijn alle kerstlichtjes op hetzelfde circuit als de normale verlichting aangesloten. Ze moeten dus branden, anders zit het hele winkelcentrum in het donker.

Gelukkig voor de uitbaters, heeft de hardnekkige kerstversiering nog geen klachten opgeleverd. Toch hopen ze dat alles zo snel mogelijk kan verdwijnen om tot de orde van de dag te kunnen overgaan.