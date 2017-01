Auto in zwembad na glijpartij door garage

Wake County in North Carolina kreunt net als verscheidene andere delen van de Amerikaanse staat onder een golf van extreme kou. Deze bestuurder ondervond dat aan den lijve. Zijn auto gleed uit, baande zich een weg doorheen een garage en reed recht het zwembad in. Voor volgende week is er gelukkig warmer weer voorspeld.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Auto in zwembad na glijpartij door garage

Wake County in North Carolina kreunt net als verscheidene andere delen van de Amerikaanse staat onder een golf van extreme kou. Deze bestuurder ondervond dat aan den lijve. Zijn auto gleed uit, baande zich een weg doorheen een garage en reed recht het zwembad in. Voor volgende week is er gelukkig warmer weer voorspeld.