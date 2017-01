"Thor the bengal." Onder die naam post student Rani Cucicov uit Meerbeek in Vlaams-Brabant foto's van haar 3-jarige kat Thor op Facebook en op Instagram. Aanvankelijk deed ze dat louter voor vrienden en familie, maar sinds entertainmentwebsite Bored Panda haar kiekjes oppikte, is de kat wereldberoemd. Alles samen volgen liefst 150.000 mensen het doen en laten van het beest op de sociaalnetwerksites.

Al die volgers maken van Thor vanuit commercieel oogpunt een interessante partner. Daarom heeft Cucicov marketingbureau The Kube in de arm genomen om de contacten tussen de kat en geïnteresseerde bedrijven te regelen. Concreet is het de bedoeling dat Thor producten op de sociaalnetwerksites aan zijn tienduizenden fans gaat aanprijzen. Elke post kan zijn baasje tot 500 euro opleveren.

Hiermee gaat hij beroemdheden als Kim Kardashian en Astrid Coppens achterna die in ruil voor geld eveneens tal van producten al dan niet subtiel hun profielen op sociale media binnensmokkelen. Die laatste zit overigens eveneens bij The Kube onder dak.

Wat net Thor zo speciaal maakt, is zoals wel vaker in het tijdperk van sociale media koffiedik kijken. In elk geval heeft de kater als kruising tussen een gewone huiskat en een Bengaalse kat een opvallend gevlekte vacht die hem naar verluidt een "hoge aaibaarheidsfactor" oplevert.