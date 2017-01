Niet alleen voor doorwinterde fans van "Lord of the rings" hebben de boeken en de films een quasireligieuze dimensie, ook een nietsvermoedende overgrootmoeder uit Florianópolis in Brazilië heeft het werk van J.R.R. Tolkien jarenlang met godsvrucht beleden. Dat blijkt uit een Facebookpost die de jongste dagen viraal gaat in het Zuid-Amerikaanse land.

De bejaarde vrouw bad elke dag tot een poppetje waarvan ze dacht dat het een afbeelding van Sint Antonius was. Toen Gabriela Brandão het kleinood van naderbij bekeek, merkte ze dat iets niet klopte. Zij is de moeder van de achterkleindochter van de vrouw. Een korte zoekopdracht op het internet bracht de waarheid aan het licht: het figuurtje stelde Elrond voor, een halfelf uit "Lord of the rings".

Foto's van het poppetje die Brandão op Facebook heeft geplaatst, zijn in enkele dagen duizenden keren leuk bevonden en gedeeld. "We hebben het grootmoeder uitgelegd, maar eerst begreep ze het niet", vertelt ze aan Buzzfeed. "De volgende dag hebben we het opnieuw uitgelegd en toen snapte ze het wel. We hebben haar een echt figuurtje van Sint Antonius gegeven."