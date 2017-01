Herod op nieuwswebsite Black Voices: "Het ironische van het verhaal is dat ijsberen in hun natuurlijke leefomgeving wél over glad ijs kunnen wandelen. De glijpartijen waren in ieder geval niet in scène gezet. De onderkant van de voeten van de mascotte lijken op sandalen. Dus begrijp je dat met sandalen op ijs wandelen geen sinecure is."

"Dat deze video zo’n succes is, voelt allemaal zo onwezenlijk aan. Ik krijg nu telefoontjes vanuit de hele wereld, tot Duitsland en Zwitserland toe. We begrijpen niet goed wat er gebeurt. Ik vermoed dat mensen gewoon op iets grappigs zaten te wachten. Je kan hier niet niet om lachen, zeker als je tot het einde kijkt."

"Deze mascotte zal zeker nog meer optreden in onze reclamefilmpjes." Wat vanuit commercieel standpunt niet onbegrijpelijk is, daar de video intussen bijna anderhalf miljoen keer bekeken is op YouTube: