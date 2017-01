Vertederende beelden: baby orang-oetan komt voor het eerst buiten

In de Brookfield Zoo in Chicago wordt baby orang-oetang Sophia voor het eerst voorgesteld aan het grote publiek. Samen met haar mama ontdekt de kleine spruit, geboren op 20 december, het Aziatische verblijf in de zoo.

