De wagen rolde immers achteruit, recht het water in. Daar zonk hij naar de bodem van de zee. Rugzaktoeriste Chloe Swift zag het gebeuren en kon het débacle in extremis filmen. "Het was een echt jammerlijke en angstaanjagende start van onze trip naar Fraser Island. Een deel van de medereizigers huilde. Want alles wat ze hadden, zoals hun gsm’s, bankkaarten en paspoorten, lagen in de wagen. Een aantal moesten daarna dan onverwijld terugkeren naar het vasteland, om hetgeen ze in ons pension achtergelaten hadden, op te halen. Of er moesten dingen van anderen geleend worden", aldus Swift op de Australische nieuwswebsite ABC News. Bij het voorval raakte niemand gewond.