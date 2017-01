Auteur: Edmond Knevels

"Een lichtpunt tijdens de kerstvakantie." Zo omschreven de ouders het recente bezoek van Miley Cyrus en haar vriend Liam Hemsworth aan hun dochter Julie Davidson in het ziekenhuis. De 8-jarige Davidson is immers kankerpatiënte en brengt intussen al anderhalf jaar lang door in het ziekenhuis. "En het zal nog even duren", aldus ouders Jessica en Todd. Cyrus reageerde alvast erg geëmotioneerd, toen Julia voor haar een liedje zong ("You made me cry because it was so beautiful!"). Die beelden lieten de afgelopen dagen weinigen op het internet onberoerd.