Een familie in Mainhausen, vlakbij Frankfurt am Main, is op nieuwjaarsdag wakker geworden met een onaagename verrassing voor hun deur. Die bleek dichtgemetseld te zijn door onbekenden.

"De bewoner deed 's ochtends de deur open en stond voor een muur", verklaarde de politiewoordvoerder aan het Duitse hessenschau.de. De dader ging heel netjes te werk met bakstenen en mortel.

De politie vermoedt dat er meerdere daders achter de daad zitten. "Het is mogelijk om dit op enkele minuten te doen." Het gaat mogelijk om een grap, een wraakactie of een weddenschap. In een persbericht vraagt de lokale politie tips om de onbekenden op het spoor te komen.