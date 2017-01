De bewuste film dook in de loop van de dag op en laat onder meer zien hoe mensen seks hebben in onder meer de waterbaan Crazy River, de houten achtbaan Robin Hood, reuzenrad La Grande Roue en de wachtrij van wildwaterbaan El Rio Grande.

Volgens de pretparkfansite Looopings.nl zijn de opnames eind oktober gemaakt tijdens Halloween. Op de beelden zijn naast het vrijende stel geen andere bezoekers of medewerkers te zien.

Het pretpark kreeg de film vanmiddag te zien en reageerde geschokt. Een woordvoerder benadrukt dat het maken van opnames in het park verboden is. Het park bekijkt of en welke juridische stappen er mogelijk zijn.

In 2003 bracht Loopings.nl ook al een pikante onthulling. Toen dook er een foto op waarop te zien was hoe een vrouw in een opmerkelijke positie in een bootjesattractie zat in de Efteling. Volgens het park is er echter niets gebeurd.