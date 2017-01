Brandweer probeert gekantelde vrachtwagen vol vuurwerk te blussen

In China is op nieuwjaarsdag een vrachtwagen met vuurwerk gekanteld. De brandweer had handenvol werk om het vuur onder controle te krijgen. De bestuurder van het voertuig raakte gewond.

