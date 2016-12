Voor de 15-jarige Lara en de 16-jarige Holz, beiden uit Californië, kwam het succes ook onverwacht en het leidde vooral tot een pak huwelijksaanzoeken. Intussen zijn ze wel blij dat de hype achter de rug is, zo lieten ze op lifestylewebsite Cosmopolitan en aan Buzzfeed News weten.

"Damn Daniel hebben we gehad. Dat is helemaal voorbij. Of het een invloed zal hebben op onze toekomst, dat weet ik niet. We moeten nu eerst uitzoeken wat we met ons leven willen. En dat is niet noodzakelijk bekendheid. Maar we willen wel de zeldzame mogelijkheden die zich aanbieden met beide handen grijpen."

Beiden zitten nog op de middelbare school, maar hebben intussen wel contracten ondertekend met modellenbureaus, die hen al een paar jobs opleverden. Ook hebben ze een manager ingeschakeld om hun buitenschoolse activiteiten te organiseren. Voor de show van Ellen DeGeneres mochten ze dan weer interviews afnemen op de rode loper van de MTV Movie Awards.

"Ook nu vraagt men me soms: "Laat je stem nog eens horen", Of, "Ben jij die jongen van die video?" Of, "Zijn jullie nog altijd vrienden?" Of, "Hoe was Ellen?" Bijna altijd krijgen we diezelfde vragen te horen."

"Velen denken dat we rijk geworden zijn en daar worden dan ook wel de meeste grappen over gemaakt. Ik word daar soms ambetant van. Oké, we hebben er wel wat geld door verdiend. Maar dat betekent niet dat we veranderd zijn. We zijn nog altijd wie we vroeger waren."