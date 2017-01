Pink: "Het is heus niet gegaan van: "Nu ga ik iets politieks schrijven. Ik ga Bush aanvallen." Het was eerder de bedoeling om een aantal dingen in vraag te stellen." (CNN, augustus 2008)

"Toen ik voor het nieuwe album begon te schrijven, was mijn hoofd compleet leeg. Ik las iedere dag The New York Times en geraakte er behoorlijk depressief door. Ik voelde me waardeloos, niemand zag me graag. En ik had niets te vertellen." (MTV, maart 2006) Maar uiteindelijk resulteerde dat dus in "Dear Mr. President".

"In dit nummer zit veel boosheid. Maar ik hoop dat het enige verandering teweegbrengt."

"Normaal schrijf ik dingen als: "Jij denkt dit, ik denk dat. Go to hell!" Maar in dit lied speelt de inhoud een grote rol. Ik heb, net als vele andere mensen, een aantal vragen en die stel ik in dat lied. In die vragen is natuurlijk een opinie geslopen, maar het zijn en blijven uiteindelijk vragen waarop ik een antwoord wil." (Jimmy Kimmel Live, april 2007)