Het was Mark Neal, een van de ruim 5.000 aanwezigen op het concert in Des Moins, Iowa, die de vleermuis, die volgens hem duidelijk dood was, naar het podium gooide. De toen 17-jarige Neal in de plaatselijke krant The Des Moines Register in februari 2005: "Mijn jongere broer had de vleermuis een 2-tal weken eerder meegebracht van school, toen die nog levend en wel was. Maar om hem als huisdier te houden, dat was geen goed idee. Mijn vrienden verwezen naar een eerder incident met Osbourne (in 1981 beet Osbourne de kop van een duif af tijdens een meeting met zijn platenmaatschappij, nvdr) en overtuigden me om de vleermuis in een zak te stoppen en die onder mijn jas naar het concert mee te nemen."

Nadat Neal de vleermuis binnengesmokkeld had en naar het podium gegooid had, pakte Osbourne het dier op en stak het in zijn mond. Wat volgde beschreef hij met enige pathetiek in 2009 in zijn autobiografie "I am Ozzy": "Onmiddellijk voelde ik dat er iets verkeerds was. Erg verkeerd. Mijn mond zat meteen vol warm, slijmerig vocht met de ergste nasmaak die je je kan voorstellen. Ik voelde dat het mijn tanden besmeurde en dat het vocht langs mijn kin liep. Dan trilde zijn kop nog in mijn mond."