Ikea hoopt nu dat de trend zal gaan liggen. "We zien niet in wat er leuk is aan wat de jongeren doen", vertelde de Zweedse Ikea-woordvoerder Jakob Holdstrom aan Aftonbladet na het laatste incident.

Een Britse Ikea-woordvoerder vertelde aan BBC: "We appreciëren dat mensen geïnteresseerd zijn in Ikea en willen graag leuke ervaringen creëren, maar de veiligheid van onze medewerkers en klanten is onze hoogste prioriteit. Daarom kunnen we geen overnachtingen toelaten in onze winkels."