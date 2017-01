In 1996 mocht Emma Thompson het beeldje in ontvangst nemen voor "Sense and sensiblility", gebaseerd op de roman van de Engelse schrijfster Jane Austen. In haar speech probeerde ze een impressie te geven van hoe Austen zelf deze prijs, en de glamour en glitter errond, zou ervaren hebben. Met een heerlijk Brits accent had Thompson het over de pleziertjes van de avond, "despite the inconveniences of heat, noise and overcrowding", maar "thankfully, there were no dogs and no children". Ze liet verschillende filmgrootheden de revue passeren, zoals regisseur Ang Lee ("Who most unexpectedly appeared to understand me better than I understand myself"), filmcomponist Pat Doyle ("A Scot, who displayed the kind of wild behaviour one has learned to expect from that race") en regisseur Sydney Pollack ("His charms and wisdom are so generally pleasing").