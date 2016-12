"Het maakt niet uit van welk eiland je ook bent, ik ben erg enthousiast dat ik dit voor hen allemaal kan betekenen."

"Een van de grote fouten die we maken is dat we als klein land onze verwachtingen zo laag mogelijk houden, omdat we vrezen dat hogere verwachtingen niet haalbaar zijn. Maar mijn mening is: "Shoot for the moon, if you miss you’ll land amongst the stars."" (Samoa Planet)

Op de internationale handels- en toerismeconferentie in Dongguan, China, was Taufatofua eind oktober een van de opvallendste aanwezigen. Hij maakte deel uit van de officiële delegatie uit Tonga, naast de minister van Toerisme, en deed volgens nieuwswebsite Samoa Observer wat er van hem verwacht werd: "Hij deed wat hij het beste kan: zonder T-shirt, goed in de olie gezet, zwaaiend met de nationale vlag. Vele aanwezigen wilden met hem een selfie nemen, waardoor het officiële programma vertraging opliep." Reisorganisatie Royal Caribbean International, gespecialiseerd in cruises, voegde Tonga recent alvast toe als aanmeerplaats, wellicht als gevolg van de stijgende populariteit van het eiland.