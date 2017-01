In tegenstelling tot collega’s in MTV-realityprogramma’s als "Jersey shore" en "Teen mom" was "Road rules" voor Giuntoli geen eindpunt, ook al ging hij, na onder meer het slachten van een kip of een strip-optreden in een homo-nachtclub, met de hoofdprijs lopen. Dat hij in een realityprogramma zou scoren, was niet eens zo vreemd. "Als kind wilde ik altijd alle aandacht naar mij, op het vervelende af. Want ik deed niets liever dan mensen te entertainen. Ik was extreem extrovert in die tijd. Met vrienden maakte ik filmpjes, die, mocht ik ze nu zien, wellicht ronduit beschamend zouden zijn", aldus de nu 36-jarige acteur op nieuwswebsite Chicago Tribune in oktober 2013.

Maar een MTV-castingmedewerker merkte Giuntoli op in een bar en alles was na een "30 seconden-gesprek" in kannen en kruiken, zo herinnerde Giuntoli zich.

"Ik studeerde nog en zat me te ontspannen in een bar. Plots kwam iemand naar me toe en vroeg me of ik geen 3 maanden wilde doorbrengen in de Stille Oceaan. Ik antwoordde: "Zeker en vast!" Zo geraakte ik in "Road rules", waarmee ik uiteindelijk wat geld gewonnen heb. Waardoor ik wat meer tijd kreeg om na te denken wat ik eigenlijk met mijn leven wilde doen.” (Huffington Post, november 2011)