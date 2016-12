"Toen ze het nummer dan als single op de markt wilden gooien, was mijn eerste reactie: "No way. Daarvoor heb ik het niet gedaan. Nee!" Maar dan realiseerde ik me dat de media het feit dat ik dit gezongen had wereldwijd zouden oppikken. Want dat was toch wel iets nieuws. Dat zou meer aandacht voor de film betekenen. Het was dus toch wel beter om dat nummer als single te lanceren, dacht ik dan. Dan kwam er nog iets goeds van ook."

"Op geen enkel moment heb ik eraan gedacht een popcarrière te beginnen. Oh nee, dat beloof ik jullie." Volgens een medewerker van de platenmaatschappij op nieuwswebsite The Guardian ging het aanvankelijk om een "one-off", "maar EMI was zo erg onder de indruk dat ze zeker geprobeerd hebben haar opnieuw in een muziekstudio te krijgen. Want ze heeft zo’n zoetgevooisde stem."

Winslet daarentegen hield zich aan haar afspraak en zo is "What if" (voorlopig) haar enige hitparadesucces. Bij ons steeg de single in de kerstperiode van 2001 naar de eerste plaats en hield het daar 6 weken uit: