Het wordt een zoektocht: het groepje van een tiental jongeren zit niet op een vaste stek. “Dat komt omdat ze worden weggejaagd,” zegt Filip. “Het zijn grotendeels toxicomanen, die mannen gebruiken dus, en dat zorgt soms voor overlast ja. Dat valt niet te ontkennen. Maar ja, ze kunnen ook echt nergens terecht.”

We dwalen rond: Beurs, Muntplein, galeriën, hoeken en kanten. Flip kent de portieken en de beschutte plekken. “Je vindt echt wel warme plekken in de stad. Die gasten zie je niet in de winteropvang hé, die komen daar niet.” - “En vriezen die dan niet dood?” Ik voel me een hulpeloos onnozel wicht van een andere, beschermde planeet. “Die weten echt waar ze kunnen kruipen. Vorige winter hadden ze hier langs de Kruidtuinlaan op een braakliggend stuk een kamp gemaakt: tenten, isolatie, karton. Maar na een tijd is dat ook opgekuist, natuurlijk. Dus je moet hen zoeken, elke keer opnieuw. Als ik er één vind, heb ik ze allemaal.”

Filip lacht. Na 10 jaar straathoekwerk is hij een rot in het vak, alsof hij het "gedragsparcours" van zijn gasten ruikt.” Die groep ligt me na aan het hart. Dat doet me wat, die jonge mensen op straat, die nergens een plek hebben. De instanties weten dat die hier ronddolen hé, maar er is geen aanbod voor. Je moet weten: de systemen en de procedures van de officiële organisaties werken niet voor iedereen. De muren zijn vaak te hoog. Ze moeten aan zoveel voorwaarden voldoen om hun basisrechten te kunnen krijgen. Dat is te veel ineens, dat werkt niet altijd.”

We steken over naar de tippelbuurt achter de KVS. Zijn gasten zijn nog steeds nergens te bekennen, maar Filips inpiratie is nog niet uitgeput.