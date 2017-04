In de Plataan krijgen de bewoners kost en inwoon aan 21,34 euro per dag. Dat is bij velen ongeveer hun hele leefloon. Voor mensen als Willy is dat een hele verandering in hun leven, want als je geen domicilie hebt, kun je geen leefloon krijgen. Jarenlang moest hij het hebben van het bedelen. “Dat kon hij goed,” zegt Erna, “en nooit agressief. Hij zette zijn potje gewoon voor zich neer. Dat was genoeg. Toch werd hij vaak weggejaagd door de politie. Bedelen is verboden door stedelijke reglementen.”

Isabelle lacht. “Je wil niet weten hoeveel gasboetes we hier hebben, van àl die mannen. Dat is onvoorstelbaar. En onbetaalbaar, sowieso. Wat is het nut van gasboetes bij mensen die niets hebben? Want als Willy zijn uitkering kreeg was het altijd enkele dagen feest. En daarna weer armoede. Hij was dat niet gewoon hé, een uitkering. Als ze hier komen wonen zorgen wij daarvoor. We hebben dan toch kunnen regelen dat wij zijn geld beheerden: de kost en inwoon en zijn ‘zakgeld’. Hij kreeg dan elke week wat geld, en dat liep veel beter, hij was er dan uiteindelijk ook blij mee.”