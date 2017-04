Overlast bezorgen is wel het laatste wat Linda en Yorick willen. Zelf hebben op hun achterbank ook altijd vuilniszakken bij, die ze telkens netjes deponeren als de vuilkar langs komt.

Yorick steekt van wal. “In het begin werden we gedoogd in de buurt, kregen we al iets te eten. Maar na een tijd wisten ook andere daklozen waar we stonden. Omdat wij een auto hebben, denken die dat we geld hebben. Ze komen naar ons, maken een praatje, vragen soms geld of sigaretten. Niet alle dakloze mensen zijn even bekommerd om de netheid in de omgeving, en gooien dan blikjes en peuken. Dat heeft zich tegen ons gekeerd. We worden daarmee geassocieerd, mensen denken dat wij dat doen. Nu voelen we ons bekeken en niet welkom.”

Op stille plekken in de natuur voelen ze zich nog het beste, al is het niet echt comfortabel. “We gaan slapen rond 21.00 uur. Maar je slaapt niet vast. Het is krap, want ik lig aan de chauffeurskant. Het stuur zit in de weg. Rond 2.00 uur word ik altijd wakker. Als ik ‘s nachts even op moet staan ben ik wel een beetje bang in het donker, gelukkig is er dan ons hondje”, zegt Linda.

“Maar het is er stil. Soms is het koud ja, maar we hebben dekens. Om 6.00 uur word ik wakker. Dan ga ik wandelen met Lana. Ik verfris mij met babydoekjes. Dan rijden we naar het centrum, om een WC te zoeken, ons te wassen en andere kleren aan te trekken. Als het regent zitten wij soms vele uren in de auto, dan ben je blij als de dag gepasseerd is. Maar dan denk ik altijd: met die auto zitten we nog droog. Al die andere daklozen niet. Weet je dat veel daklozen de nacht doorbrengen in die TOI WC's (bouwwerf nvdr.)?"